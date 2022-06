Lamorgese scopre i migranti | emergenza sbarchi Boom di clandestini nel 2022

Leggi su iltempo

(Di domenica 5 giugno 2022) «Dobbiamo pensare che ci sarà un aumento dell'afflusso di». È la previsione della ministra dell'Interno, Luciana. L'aumento, in realtà, è già evidente da mesi. Il problema è sotto gli occhi di tutti. Adesso lo riconosce anche la responsabile del Viminale: «Cipro ha avuto già il 286% in più, noi siamo sul 30% in più e abbiamo circa 20 mila persone. Abbiamo notato un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso». Per l'esattezza, l'incremento rispetto al 2021 è del 33,8%. Numeri checonosce molto bene, visto che è lo stesso Ministero ad aggiornali quotidianamente. Dal primo gennaio al 3 giugno sono sbarcati 20.028 immigrati. Nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 14.962. Nei primi sei mesi di due anni fa 5.358. La situazione rischia di peggiorare ancora: «Se la crisi prosegue e non si ...