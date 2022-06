Francesco Gabbani: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la fidanzata, Instagram (Di domenica 5 giugno 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica, l’ultimo della stagione, con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato alla musica, anche Francesco Gabbani che con la sua band si esibirà sulle note di due brani: ‘Volevamo essere felici’ e ‘Spazio tempo’. Chi è Francesco Gabbani Francesco Gabbani è nato a Carrara il 9 settembre del 1982 in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali ed è un noto cantautore e polistrumentista. A soli 4 anni, Francesco ha iniziato a suonare la batteria e a 9 la chitarra. Ha lavorato come fonico e tecnico di palco, poi ha iniziato il suo percorso artistico come musicista suonando blues, funk e jazz e prima di completare gli studi al Liceo Classico a 18 anni ha firmato il suo primo contratto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 giugno 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento della domenica, l’ultimo della stagione, con Domenica In. Tra gli ospiti di oggi, per lo spazio dedicato alla musica, ancheche con la sua band si esibirà sulle note di due brani: ‘Volevamo essere felici’ e ‘Spazio tempo’. Chi èè nato a Carrara il 9 settembre del 1982 in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali ed è un noto cantautore e polistrumentista. A soli 4 anni,ha iniziato a suonare la batteria e a 9 la chitarra. Ha lavorato come fonico e tecnico di palco, poi ha iniziato il suo percorso artistico come musicista suonando blues, funk e jazz e prima di completare gli studi al Liceo Classico a 18 anni ha firmato il suo primo contratto ...

