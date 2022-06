Fake e propaganda, fermiamo la campagna russa in Italia. Scrive Vito (Fi) (Di domenica 5 giugno 2022) L’Italia è sotto attacco. Anche se le nostre città non sono state rase al suolo, il nostro territorio non è stato occupato, i nostri confini sono sicuri (sì, anche quelli marittimi, a dispetto della triste propaganda leghista sugli sbarchi) e non siamo entrati in guerra (al contrario di quanto ha affermato un po’ superficialmente Berlusconi, riferendosi all’invio di armi all’Ucraina). Ma si tratta egualmente di un attacco invasivo e pericoloso che punta direttamente, alla vigilia delle ormai prossime elezioni politiche, a minare la nostra democrazia liberale, il percorso democratico che ci porta a scegliere, attraverso il consenso, chi ci deve rappresentare e governare. D’altra parte, Putin non ha mai fatto mistero che il suo vero obiettivo fossero le democrazie liberali occidentali e compromettere l’unità europea ed atlantica. Eppure di questo ... Leggi su formiche (Di domenica 5 giugno 2022) L’è sotto attacco. Anche se le nostre città non sono state rase al suolo, il nostro territorio non è stato occupato, i nostri confini sono sicuri (sì, anche quelli marittimi, a dispetto della tristeleghista sugli sbarchi) e non siamo entrati in guerra (al contrario di quanto ha affermato un po’ superficialmente Berlusconi, riferendosi all’invio di armi all’Ucraina). Ma si tratta egualmente di un attacco invasivo e pericoloso che punta direttamente, alla vigilia delle ormai prossime elezioni politiche, a minare la nostra democrazia liberale, il percorso democratico che ci porta a scegliere, attraverso il consenso, chi ci deve rappresentare e governare. D’altra parte, Putin non ha mai fatto mistero che il suo vero obiettivo fossero le democrazie liberali occidentali e compromettere l’unità europea ed atlantica. Eppure di questo ...

