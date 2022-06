Elisabetta II si affaccia dal balcone di Buckingham Palace

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 5 giugno 2022) La reginaII, in abito verde e insieme alla famiglia reale ristretta, è apparsa suldie ha salutato la folla in festa accorsa alla sfilata di chiusura di questi quattro giorni di festeggiamenti per il Giubileo di Platino, che segna i suoi 70 anni di regno. La sovrana aveva guardato gli eventi di venerdì e sabato da casa dopo aver provato un "malessere" durante il primo giorno delle celebrazioni in cui era apparsa due volte dal. Oggi milioni di persone hanno partecipato a quest'ultima giornata di feste di strada e celebrazioni. L'apparizione della regina era stata preceduta dalla conclusione della grande sfilata nazional-popolare di artisti, performer e carri carnevaleschi del Platinum Pageant, che ha segnato questa giornata finale del Giubileo accanto ai ...