Calciomercato | l’Udinese non si ferma | il colpo dal Portogallo è ufficiale

(Di domenica 5 giugno 2022) Prosegue la campagna acquisti del, che oggi ha ufficializzato un nuovodalTiene banco in casa Udinese la situazione dei gioielli Gerard Deulofeu e Nahuel Molina. I due sono considerati i giocatori più forti della squadra e hanno molto mercato. Lo spagnolo è il maggior indiziato a lasciare il club friulano nel corso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

cmdotcom : #Deulofeu ha scelto il #Napoli : trattativa con l’ #Udinese vicina alla chiusura - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Udinese_1896: ufficiale l'acquisto di #Buta - sportli26181512 : Calciomercato Udinese, ufficiale: dal Braga ecco Leonardo Buta: L'esterno sinistro ha firmato col club bianconero u… - fantapiu3 : #SerieA: l'#Udinese annuncia una nuova ufficialità #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… - LeBombeDiVlad : ?? #Udinese, ufficiale l'acquisto di #LeonardoButa ?? Il comunicato del club #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

Sky Sport

Commenta per primoha ufficializzato'arrivo dallo Sporting Braga del difensore classe 2002 Leonardo Buta . Il calciatore portoghese ha firmato un contratto fino a giugno 2027.Martedì c'è stata una chiacchierata tra Napoli eper Deulofeu. Inizialmente la distanza era veramente troppa, con i friulani che chiedevano 25 milioni e i campani che ne offrivano 13. Nell'... Udinese, Inzaghi in corsa per la panchina. Le news di calciomercato