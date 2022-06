Calciomercato Inter: nerazzurri davanti a tutti per Bellanova (Di domenica 5 giugno 2022) . Il terzino del Cagliari piace a mezza Serie A Mezza Serie A in fila per il terzino del Cagliari Raoul Bellanova. Dopo averlo prelevato dal Bordeaux per 400 mila euro, il club sardo già pregusta il guadagno in termini economici. Tante squadre italiane con il mirino puntato sull’esterno italiano, fra cui l’Inter. Proprio la squadra nerazzurra, secondo quanto riportato da TMW, sarebbe in vantaggio nella corsa a Bellanova. Sul giocatore si vociferano gli Interessi di Juventus, Roma e Fiorentina. Il Cagliari, tuttavia, continua a tenere alte le richieste economiche. I sardi puntano 15 milioni bonus compresi, di cui 9 parte fissa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) . Il terzino del Cagliari piace a mezza Serie A Mezza Serie A in fila per il terzino del Cagliari Raoul. Dopo averlo prelevato dal Bordeaux per 400 mila euro, il club sardo già pregusta il guadagno in termini economici. Tante squadre italiane con il mirino puntato sull’esterno italiano, fra cui l’. Proprio la squadra nerazzurra, secondo quanto riportato da TMW, sarebbe in vantaggio nella corsa a. Sul giocatore si vociferano gliessi di Juventus, Roma e Fiorentina. Il Cagliari, tuttavia, continua a tenere alte le richieste economiche. I sardi puntano 15 milioni bonus compresi, di cui 9 parte fissa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

