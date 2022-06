Calciomercato, il Newcastle insedia Milan e Inter per il centrocampista! (Di domenica 5 giugno 2022) Il Newcastle, dopo il cambio di proprietà, continua ad essere spietato sul mercato. La società inglese, infatti, vorrebbe migliorare lo score stagionale ottenuto quest’anno. Gli inglesi, hanno chiuso il loro campionato all’undicesimo posto con 49 punti. La dirigenza, ha già adocchiato un giovane talento di Serie A per la prossima stagione. Sul giocatore anche Milan e Inter. Asllani Empoli Newcastle Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, infatti, il Newcastle avrebbe fissato un incontro con l’Empoli per parlare di Kristjan Asllani. Il centrocampista classe ’02 è stato protagonista di una stagione superlativa, che ha attirato l’attenzione di diversi club europei. L’albanese, infatti, alla sua prima stagione da professionista, ha messo a referto 1 gol e 2 assist in 27 ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 giugno 2022) Il, dopo il cambio di proprietà, continua ad essere spietato sul mercato. La società inglese, infatti, vorrebbe migliorare lo score stagionale ottenuto quest’anno. Gli inglesi, hanno chiuso il loro campionato all’undicesimo posto con 49 punti. La dirigenza, ha già adocchiato un giovane talento di Serie A per la prossima stagione. Sul giocatore anche. Asllani EmpoliStando a quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, infatti, ilavrebbe fissato un incontro con l’Empoli per parlare di Kristjan Asllani. Il centrocampista classe ’02 è stato protagonista di una stagione superlativa, che ha attirato l’attenzione di diversi club europei. L’albanese, infatti, alla sua prima stagione da professionista, ha messo a referto 1 gol e 2 assist in 27 ...

Advertising

TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - In settimana Pogba potrebbe sciogliere le ultime riserve, il Newcastle si fa avanti per Morata. L'uscita… - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: #Juventus in attesa su #Morata: l'attaccante piace ad #Arsenal, #Barcellona e #Newcastle - serieAnews_com : #Juventus in attesa su #Morata: l'attaccante piace ad #Arsenal, #Barcellona e #Newcastle - CalcioOggi : LIVE TJ - In settimana Pogba potrebbe sciogliere le ultime riserve, il Newcastle si fa avanti per Morata - Tutto Ju… - calciomercato_m : SPORTITALIA - Mercato, il Newcastle chiede un incontro per Asllani dell'Empoli -