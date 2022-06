Baldini: “Creduto sempre nel Palermo, che tifosi! Zamparini? Sùbito una cattiveria” (Di domenica 5 giugno 2022) Le parole del tecnico rosanero nell'immediato post gara della finale d'andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo, terminata con il punteggio di 0-1 Leggi su mediagol (Di domenica 5 giugno 2022) Le parole del tecnico rosanero nell'immediato post gara della finale d'andata dei playoff di Serie C tra Padova e, terminata con il punteggio di 0-1

Advertising

WiAnselmo : RT @Mediagol: Baldini: “Creduto sempre nel Palermo, che tifosi! Zamparini? Sùbito una cattiveria” - Mediagol : Baldini: “Creduto sempre nel Palermo, che tifosi! Zamparini? Sùbito una cattiveria” - zazoomblog : Baldini: “Sempre creduto nella finale. Palermo? Tornato per regalare B alla città” - #Baldini: #“Sempre #creduto… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Baldini: “Sempre creduto nella finale. Palermo? Tornato per regalare B alla città” - Mediagol : Baldini: “Sempre creduto nella finale. Palermo? Tornato per regalare B alla città” -