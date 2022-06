Vicenza | studenti scioperano contro la preside che aveva rimproverato studentesse per l’abbigliamento

(Di sabato 4 giugno 2022) Un rimprovero durato a lungo per, con la pancia scoperto, indossato da alcune. L’utilizzo di frasi considerate “grassofobiche” dai ragazzi. Ed è così che aglie ledel liceo “Fogazzaro” hanno deciso di scioperareil presunto “fat shaming” della. Giovedì la rappresentanza degliquindi annunciato la mobilitazione, e ieri mattina oltre 300del Fogazzaro e di altre scuole si sono trovati all’esterno della scuola. Durante la protesta sono stati esposti alcuni striscioni, uno dei quali diceva: “Scioperiamo per il vostro buongusto“. All’esterno si sono susseguiti una serie di interventi da parte dei rappresentanti degli ...

...Elena Donazzan concorda con la "battaglia" della preside dell'istituto Fogazzaro di, Maria Rosa Puleo, sulla necessità di un abbigliamento consono per entrare in aula. Ieri gli...E' braccio di ferro, dunque, atrae dirigente del liceo Fogazzaro, innescato da un'accusa di presunte frasi sessiste e di 'fat shaming' per l'abbigliamento delle ragazze, accusa ...“Non sono una bacchettona. La scuola ha anche il dovere di insegnare la buona educazione” ha dichiarato la preside dopo le contestazioni ...La dirigente respinge al mittente frasi sessiste e grassofobiche sull'abbigliamento delle studentesse, ma arriva l'ispezione del Provveditorato.