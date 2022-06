Ucraina, combattimenti sempre più duri nel Donbass (Di sabato 4 giugno 2022) Le truppe dell’Ucraina sono sempre più in difficoltà nel Donbass, sotto il martellare della lenta ma inesorabile avanzata russa. Nel quarto mese di guerra Kiev, che è riuscita a respingere le truppe di Mosca dal Nord del paese, non sembra in grado di fare altrettanto a Sud e a Est. In alcuni casi gli ucraini hanno perso fino al 90% dei loro militari nei combattimenti a Severodonetsk, nell’Ucraina orientale. Ora si stanno ritirando verso Lysychansk. Lo ha affermato il generale dell’esercito russo Mikhail Mizintsev, citato dall’agenzia russa Ria Novosti. Dal canto suo il negoziatore ucraino David Arakhamia ha dichiarato che Kiev vuole rafforzare le sue posizioni sul terreno con l’aiuto di nuove forniture di armi dall’Occidente prima di riprendere i colloqui di pace con la Russia. Lo riporta in Guardian. ... Leggi su velvetmag (Di sabato 4 giugno 2022) Le truppe dell’sonopiù in difficoltà nel, sotto il martellare della lenta ma inesorabile avanzata russa. Nel quarto mese di guerra Kiev, che è riuscita a respingere le truppe di Mosca dal Nord del paese, non sembra in grado di fare altrettanto a Sud e a Est. In alcuni casi gli ucraini hanno perso fino al 90% dei loro militari neia Severodonetsk, nell’orientale. Ora si stanno ritirando verso Lysychansk. Lo ha affermato il generale dell’esercito russo Mikhail Mizintsev, citato dall’agenzia russa Ria Novosti. Dal canto suo il negoziatore ucraino David Arakhamia ha dichiarato che Kiev vuole rafforzare le sue posizioni sul terreno con l’aiuto di nuove forniture di armi dall’Occidente prima di riprendere i colloqui di pace con la Russia. Lo riporta in Guardian. ...

