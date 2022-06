Shakira e Piqué | la separazione è ufficiale | “Chiediamo privacy per i nostri figli”

(Di sabato 4 giugno 2022) La storia d’amore trae Gerardè arrivata al capolinea. La coppia ha ufficialmente confermato le voci che da giorni si rincorrono sul web e che li davano in crisi a causa di un presunto tradimento di lui. Vi raccomandiamo... Novità pere Piquè. La notizia èsi sposeranno presto, e la data presunta pare essere fissata nel mese di luglio di quest'anno. Nel comunicato diffuso dagli agenti della cantante, e riportato dall’agenzia di stampa spagnola EFE, i due mettono la parola fine ai rumor e alla loro relazione, che durava da 12 anni: Ci dispiace confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei...

Advertising

rtl1025 : ?? La cantante colombiana #Shakira è stata ricoverata in ospedale per un malore probabilmente legato a un attacco d'… - repubblica : Piqué-Shakira, è finita: lui l'ha tradita con una ventenne e lei l'ha scoperto - Agenzia_Ansa : Shakira annuncia la separazione dal compagno, il calciatore del Barcellona Gerard Piqué, con il quale ha avuto due… - redazionerumors : Shakira conferma la separazione da Piqué: “Rispettate la nostra privacy” Leggi l'articolo completo su… - romi_andrio : RT @RSInews: Shakira e Gerard Piqué si separano - La cantante ha annunciato la rottura con il compagno col quale ha avuto due figli https:/… -

Tiscali

La cantante colombianaannuncia la separazione dal compagno, il calciatore del Barcellona Gerard Piqu , con il quale ha avuto due figli. Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei ...Ultimamente si erano sprecate le voci sui tradimenti di Piquè, conche aveva scoperto il tutto. Nelle ultime ore anche la notizia di un attacco d'ansia per la cantante, che però sarebbe ... Shakira-Piquè l'addio è ufficiale 'rispetto per bene dei figli'