Rkomi e Paola Di Benedetto | scoppia la passione e spunta una canzone a lei dedicata

(Di sabato 4 giugno 2022) A quanto pare è nata una nuova coppia, e che coppia sentiamo di aggiungere. L’amatissimo, cantante milanese che è sull’onda del successo da qualche anno a questa parte, ha iniziato una frequentazione con la bellissimaDi, showgirl nonché conduttrice ed ex gieffina. I due sono stati paparazzati di recente per due volte a teatro, ma i retroscena rivelano che si starebbero sentendo da circa un mese e mezzo a tal punto che spunterebbe unaa leiDi: nasce una nuova coppia Non c’è dubbio chesia uno degli artisti musicali più in voga del momento. Da diversi anni accompagni i telespettatori con singoli sempre coinvolgenti che vengono cantati a squarciagola da tutti. Il suo ...

Advertising

Marti__Ml : Speriamo riconfermino Paola di Benedetto per Extra Factor visto che Rkomi sarà uno dei giudici. Faccio solo riflessioni colte. - gnemaff : RT @unannoditempo: Ah ecco Rkomi, io ora penso solo a lui e Paola DB #NameThatTune - unannoditempo : Ah ecco Rkomi, io ora penso solo a lui e Paola DB #NameThatTune - dear_dearLUCIA : RT @mareadisogni: MA FEDEZ CONTINUA A FARE RIFERIMENTI A RKOMI CON PAOLA IO MI SENTO MALINO - Debs_debx : @dangerousofi Paola sta con Rkomi per quello lo sa anche lei???? -

Blog Tivvù

... ospite del programma " The Flight " conDi Benedetto, Matteo Campese e Francesco Taranto. ... Probabilmente ci saranno anche Tananai, Mara Sattei e. Insomma, un grandissimo evento nella ...... queste le parole dell'artista ospite in "The Flight" conDi Benedetto, Matteo Campese e ..., Tananai e Mara Sattei per iniziare. "Insomma, un grandissimo evento nella location più ... Paola Di Benedetto e Rkomi stanno insieme L’indiscrezione bomba Rkomi Paola Di Benedetto flirt: dopo gli avvistamenti delle scorse settimane, nuovi schiaccianti indizi fanno pensare a un effettivo avvicinamento tra i due ...A quanto emerge dagli screenshot, Paola Di Benedetto e Rkomi si seguono a vicenda, apponendo like alle rispettive foto, e scambiandosi cuoricini assai sospetti.