Pogba Juve, in Inghilterra sicuri: non è ancora chiusa! Ci sono due rivali (Di sabato 4 giugno 2022) Pogba Juve, trattativa non chiusa. Dall'Inghilterra rilanciano sulla possibile sfida tra i bianconeri e altre due società La trattativa tra la Juve e Pogba per il ritorno del francese non è ancora chiusa. In base a quanto riporta Sky Sports, infatti, manca ancora l'ultimo incontro tra Rafaela Pimenta e i bianconeri per definire l'accordo. In più il Polpo starebbe valutando le offerte di Psg e Real Madrid prima di decidere di tornare alla Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

