Papa Francesco a L'Aquila per la Perdonanza: il 28 agosto aprirà la Porta Santa di Collemaggio (Di sabato 4 giugno 2022) Città del Vaticano – Papa Francesco domenica 28 agosto sarà a L'Aquila per aprire la Porta Santa della basilica di Collemaggio, dando il via così alle celebrazioni della Perdonanza 2022. Il programma della visita è stato diffuso questa mattina dalla Santa Sede e prevede la partenza del Papa, in elicottero, alle 8. L'atterraggio nello Stadio Gran Sasso di L'Aquila è previsto per le 8.25. Quindi il Papa si trasferirà in auto a Piazza Duomo dove sarà accolto dal card. Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila, Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, il prefetto Cinzia Teresa Torraco, il sindaco Pierluigi Biondi. Accompagnato dal card. Petrocchi, il ...

