MotoGP, gara GP Catalogna 2022 domani in tv in chiaro? Orario partenza e canale domenica 5 giugno (Di sabato 4 giugno 2022) domani domenica 5 giugno è il momento della terza e decisiva giornata al Gran Premio di Catalogna, valevole per la nona tappa del Mondiale 2022 di MotoGP. Sul circuito di Montmelò, il day 3 avrà inizio alle ore 9:40 per il warm-up. Alle 14, invece, semaforo verde per la gara. Tutto il Gran Premio di Catalogna sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. La gara sarà trasmessa in differita in chiaro anche su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Barcellona con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento. Il programma di domenica 5 giugno Ore 9:40 – ...

