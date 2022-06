Meret ha deciso il suo futuro: tutto dipende da Ospina (Di sabato 4 giugno 2022) Il calciomercato del Napoli è entrato nel vivo: dopo gli addii a parametro zero di Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne, la dirigenza azzurra ha subito provveduto a regalare a mister Spalletti i sostituti. La società ha infatti comunicato gli acquisti del terzino uruguaiano Mathias Olivera e dell’esterno d’attacco georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Ma il mercato del Napoli potrebbe non finire qui. Alex Meret (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) La dirigenza azzurra e il presidente Aurelio De Laurentiis devono muoversi al più presto per i rinnovi di Dries Mertens e David Ospina, entrambi in scadenza a fine mese. Queste due sono le priorità della società in questo momento. Il Napoli ha fatto sapere di aver fatto un’offerta a Ospina che si è preso del tempo per decidere sul suo futuro. Il portiere ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 4 giugno 2022) Il calciomercato del Napoli è entrato nel vivo: dopo gli addii a parametro zero di Faouzi Ghoulam e capitan Lorenzo Insigne, la dirigenza azzurra ha subito provveduto a regalare a mister Spalletti i sostituti. La società ha infatti comunicato gli acquisti del terzino uruguaiano Mathias Olivera e dell’esterno d’attacco georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Ma il mercato del Napoli potrebbe non finire qui. Alex(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) La dirigenza azzurra e il presidente Aurelio De Laurentiis devono muoversi al più presto per i rinnovi di Dries Mertens e David, entrambi in scadenza a fine mese. Queste due sono le priorità della società in questo momento. Il Napoli ha fatto sapere di aver fatto un’offerta ache si è preso del tempo per decidere sul suo. Il portiere ...

