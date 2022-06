LIVE MotoGP | GP Catalogna 2022 in DIRETTA | Aleix Espargarò in vetta alla FP4 | bene Quartararo e Bagnaia con gomme usate

Leggi su oasport

13.49 Jack Miller con doppia hard non va oltre il 15° tempo a 835 millesimi, mentre Di Giannantonio con doppia media è 20° a 985 13.48continua a mettere in mostra un ottimo passo tra 1:39.9 e 1:40.4, ma alle sue spalle Zarco e Bezzecchi non sono lontani 13.47 Impressionante vedere come i primi 20 siano racchiusi in 985 millesimi! Intanto Bezzecchi cresce ancora ed è secondo a 157 millesimi,con doppia media è nono a 559 con gomma molto usata 13.46 Zarco migliora ancora e si porta a 244 millesimi, stesso discorso per Bezzecchi, quarto a 253. 13.45 Zarco terzo a 255 millesimi, davanti a Bezzecchi e Marini che confermano come la Ducati sia a suo agio. Vinales sesto, Morbidelli ottavo. Bastianini 11° a 674 millesimi 13.44 ...