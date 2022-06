Legge salario minimo: Ddl bloccato in Senato. Le posizioni dei partiti (Di sabato 4 giugno 2022) Legge salario minimo: il Ddl avanza lentamente nel suo iter cominciato nel 2018, al momento risulta bloccato in Commissione Lavoro del Senato. Il Movimento 5 Stelle azionista di maggioranza dell’operazione, Pd favorevole a chiudere entro il 2023, centrodestra pronto alle barricate: sarà necessaria ancora una volta l’opera di sintesi del Presidente del Consiglio Draghi per sciogliere i nodi interni alla maggioranza? Legge salario minimo: Ddl bloccato in Senato Legge salario minimo: dal 10 maggio il Ddl bloccato in Commissione Lavoro al Senato, è ormai all’ultimo miglio prima dell’approdo in aula (in caso di approvazione ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 4 giugno 2022): il Ddl avanza lentamente nel suo iter cominciato nel 2018, al momento risultain Commissione Lavoro del. Il Movimento 5 Stelle azionista di maggioranza dell’operazione, Pd favorevole a chiudere entro il 2023, centrodestra pronto alle barricate: sarà necessaria ancora una volta l’opera di sintesi del Presidente del Consiglio Draghi per sciogliere i nodi interni alla maggioranza?: Ddlin: dal 10 maggio il Ddlin Commissione Lavoro al, è ormai all’ultimo miglio prima dell’approdo in aula (in caso di approvazione ...

