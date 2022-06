Kate Middlenton sta male | a rischio tutto Ecco cosa sta succedendo alla Duchessa

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 4 giugno 2022) La parata del Trooping the Colour ha dato il via alle celebrazioni del Giubileo di Platino della regina Elisabetta. Il pubblico è rimasto a bocca aperta per l’ingente schieramento di truppe, cavalli e per lo spettacolo della RAF. Protagonisti assoluti di buona parte dell’evento, inoltre, i 250 cavalli, animali che la regina Elisabetta ama moltissimo. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.