Il Coordinamento provinciale di Italia Viva in campo per 5 SI al Referendum (Di sabato 4 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCinque SI al Referendum sulla giustizia e adesione all'iniziativa 1000 piazze per l'Italia. E' quanto emerso dalla riunione del Coordinamento provinciale sannita di Italia Viva. "Sosteniamo la campagna referendaria con 5 si ai quesiti proposti – annuncia il coordinatore provinciale di IV Bepy Izzo -. Pur nella consapevolezza di alcune modifiche che il parlamento sta tentando di apportare sulle materie oggetto di Referendum, – continua Izzo – e' importante dare un segnale sulla necessità di intervenire sui temi di giustizia . Con particolare riguardo al quesito sulla legge Severino – prosegue il coordinatore provinciale Izzo – e' giunto il momento , in ottica garantista, di rimediare alle rilevanti ...

