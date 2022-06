Giubileo della regina | allarme bomba a Trafalgar Square Mirror | “Forte scoppio La polizia evacua la zona

Advertising

infoitcultura : Giubileo della Regina: polizia evacua Trafalgar Square per allarme bomba - DanyBer1893 : RT @CalcioArg: Giubileo della regina. - cuchacucha : RT @repubblica: Giubileo della Regina, allarme bomba a Trafalgar Square - mariellatp01 : RT @rtl1025: ???? #Giubileo per i 70 anni di regno della Regina #Elisabetta, allarme bomba a #TrafalgarSquare. #PlatinumJubileeCelebration - edoardo_go : RT @siriomerenda: mi raccomando alla festa della bisnonna comportati bene... #ReginaElisabetta #QueenElizabeth #Giubileo #principelouis htt… -

Il Papa sarà domenica 28 agosto a L'Aquila per aprire la Porta Santa e ildi Celestino V, nella Perdonanza del 2022. Il programma - comunicato dal Vaticano - prevede ... Presidente...La Polizia ha anche parlato di un pacco sospetto ritrovato durante i controlli che vengono efffettuati in questi giorni durante i festeggiamenti per ildi PlatinoRegina Elisabetta II. ...La polizia britannica ha reso noto di aver evacuato Trafalgar Square a Londra, vicino a dove si terranno le celebrazioni per celebrare il Giubileo di platino della regina Elisabetta, ma l'allerta di s ...La polizia ha fatto esplodere un pacco sospetto. Il Derby di Epsom senza Elisabetta. William e Kate sono a Cardiff, i Wessex (Edoardo con la moglie Sophie) in Irlanda del Nord. E stasera i Windsor sul ...