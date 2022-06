Gattuso risponde alle offese: “io razzista e omofobo? E’ ora di darsi una calmata” (Di sabato 4 giugno 2022) Rino Gattuso ha firmato un contratto biennale col Valencia, ma l’accoglienza è stata tutt’altro che calorosa. L’ex calciatore italiano è stato offeso dall’ex presidente del club spagnolo, Zorìo, che lo etichettato come omofobo e sessista, tra i tanti insulti. Rientrato da un viaggio a Singapore, Gattuso non ci ha pensato due volte prima di dire la sua a riguardo: “la mia storia parla per me. Io razzista? Io omofobo? Io xenofobo? Io machista? Ma siamo impazziti? Qui è ora di darsi una calmata. Allora cominciamo a spiegare: la frase sulle donne, pronunciata al momento dell’ingresso nel calcio di Barbara Berlusconi, voleva essere una difesa dell’operato di Galliani che era stato accantonato in malo modo. razzista io? E allora perché avrei fatto ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 4 giugno 2022) Rinoha firmato un contratto biennale col Valencia, ma l’accoglienza è stata tutt’altro che calorosa. L’ex calciatore italiano è stato offeso dall’ex presidente del club spagnolo, Zorìo, che lo etichettato comee sessista, tra i tanti insulti. Rientrato da un viaggio a Singapore,non ci ha pensato due volte prima di dire la sua a riguardo: “la mia storia parla per me. Io? Io? Io xenofobo? Io machista? Ma siamo impazziti? Qui è ora diuna. Allora cominciamo a spiegare: la frase sulle donne, pronunciata al momento dell’ingresso nel calcio di Barbara Berlusconi, voleva essere una difesa dell’operato di Galliani che era stato accantonato in malo modo.io? E allora perché avrei fatto ...

