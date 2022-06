F1 GP Azerbaijan Baku 2022 | qualifiche sabato | canale | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 4 giugno 2022) Prosegue l’ottava fatica di questo entusiasmante Mondiale di F1, il Gran Premio diche dopo la terza sessione di prove libere propone le attese, ecco di seguitotv econ tutte le informazioni sultelevisivo. In terra azera si va a caccia della pole, che su questa pista può valere davvero tanto in vista della gara. Prima, però, alle ore 13 di11 giugno tocca alle prove libere 3 con un’ora ulteriore di messa a punto a disposizione di team e piloti, poi alle ore 16 sarà tutto pronto per le. Latv è prevista su Sky Sport F1 (anche Sky Sport Uno) esu Sky Go, ...