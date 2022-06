Covid, le mascherine? Locatelli: “Credo che vi sarà un orientamento di conferma sul trasporto pubblico” (Di sabato 4 giugno 2022) “Possiamo liberarci dalla mascherina in questa fase in alcuni contesti, Credo che vi sarà un orientamento di conferma sul trasporto pubblico, sui treni a lunga percorrenza e forse ma non è detto sugli aerei”. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità lo ha spiegato durante la trasmissione Live In di SkyTg24, rispondendo a cosa accadrà dopo il 15 giugno sull’obbligo delle mascherine in alcuni settori. Per quanto riguarda il futuro lo scienziato ritiene che “un lockdown in autunno” sia “altissimamente improbabile. Le misure devono essere viste in maniera elastica, adattate al contesto epidemiologico”. Locatelli, che sottolinea la necessità per l’Italia di “creare una struttura antipandemica”, guarda con positività ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) “Possiamo liberarci dalla mascherina in questa fase in alcuni contesti,che viundisul, sui treni a lunga percorrenza e forse ma non è detto sugli aerei”. Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità lo ha spiegato durante la trasmissione Live In di SkyTg24, rispondendo a cosa accadrà dopo il 15 giugno sull’obbligo dellein alcuni settori. Per quanto riguarda il futuro lo scienziato ritiene che “un lockdown in autunno” sia “altissimamente improbabile. Le misure devono essere viste in maniera elastica, adattate al contesto epidemiologico”., che sottolinea la necessità per l’Italia di “creare una struttura antipandemica”, guarda con positività ...

