Covid-19 | 22 527 nuovi casi e 47 decessi nell ultime 24 ore

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 4 giugno 2022) Sono 22.527 idi positività al-19 (ieri 9.429) e 47 i(ieri 40) registrati in Italia24 ore. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Le persone contagiate da inizio pandemia sono in tutto 17.490.451, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 166.922. Le persone attualmente positive sono invece 6.186 in meno (ieri -7.844) per un totale che scende a 641.870. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 188.996 (ieri 70.689).Il tasso di positività, ieri pari al 13,3%, oggi scende all'11,9%. Sul fronte del sistema sanitario le terapie intensive sono 7 in meno (ieri -1) con 17 ingressi giornalieri, per un totale di 218. Nei reparti ordinari sono invece 202 i pazienti in ...