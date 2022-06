Beach volley, Pro Tour Jurmala 2022: Nicolai/Cottafava in semifinale, Schalk/Brunner ko (Di sabato 4 giugno 2022) Paolo Nicolai e Samuele Cottafava volano in semifinale a Jurmala, tappa del torneo Elite16 del Beach Pro Tour di Beach volley. La coppia azzurra entra per la prima volta (in tre tentativi) tra le prima quattro del massimo circuito mondiale, grazie alla vittoria per 2-0 (21-14, 21-18) contro gli statunitensi Schalk/Brunner. Questi sono partiti bene sfruttando gli errori degli azzurri (0-2), che si sono prontamente riscattati (6-2), tenendo a bada gli avversari (12-11) e chiudendo rapidamente il primo set. Nella seconda frazione, Nicoali-Cottafava hanno trovato subito un break (7-5), staccando gli avversari (17-13) e chiudendo poi senza troppi problemi set e partita (21-18). Una vittoria che fa ben ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Paoloe Samuelevolano in, tappa del torneo Elite16 delProdi. La coppia azzurra entra per la prima volta (in tre tentativi) tra le prima quattro del massimo circuito mondiale, grazie alla vittoria per 2-0 (21-14, 21-18) contro gli statunitensi. Questi sono partiti bene sfruttando gli errori degli azzurri (0-2), che si sono prontamente riscattati (6-2), tenendo a bada gli avversari (12-11) e chiudendo rapidamente il primo set. Nella seconda frazione, Nicoali-hanno trovato subito un break (7-5), staccando gli avversari (17-13) e chiudendo poi senza troppi problemi set e partita (21-18). Una vittoria che fa ben ...

