Alberto Matano, la sorpresa in diretta e le lacrime di commozione | È arrivata proprio lei (Di sabato 4 giugno 2022) Quando arriva il mese di giugno i vari programmi che tengono compagnia ai telespettatori in autunno, inverno e primavera vanno in ‘vacanza’, con la promessa di tornare a settembre. Anche una trasmissione storica come La Vita in diretta ha salutato tutti i suoi appassionatissimi fan. E’ stato il conduttore Alberto Matano a rivolgere un caloroso saluto ai telespettatori, informando dello stop per il periodo estivo e invitando tutti a rivedersi a settembre sullo stesso canale. La stagione che si conclude è stata senza dubbio ricca di soddisfazioni per La Vita in diretta, che ha continuato a riscuotere un largo apprezzamento nel pubblico. Molto del merito è proprio di Alberto Matano, che convince sempre di più nel suo ruolo di ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 4 giugno 2022) Quando arriva il mese di giugno i vari programmi che tengono compagnia ai telespettatori in autunno, inverno e primavera vanno in ‘vacanza’, con la promessa di tornare a settembre. Anche una trasmissione storica come La Vita inha salutato tutti i suoi appassionatissimi fan. E’ stato il conduttorea rivolgere un caloroso saluto ai telespettatori, informando dello stop per il periodo estivo e invitando tutti a rivedersi a settembre sullo stesso canale. La stagione che si conclude è stata senza dubbio ricca di soddisfazioni per La Vita in, che ha continuato a riscuotere un largo apprezzamento nel pubblico. Molto del merito èdi, che convince sempre di più nel suo ruolo di ...

Advertising

lilly_marquina : RT @Cinguetterai: L’ultima puntata de #LaVitaInDiretta vola al 20,2%. Ogni giorno leader del pomeriggio con ascolti così alti che non si re… - carmelita_fan : RT @Cinguetterai: L’ultima puntata de #LaVitaInDiretta vola al 20,2%. Ogni giorno leader del pomeriggio con ascolti così alti che non si re… - Cinguetterai : L’ultima puntata de #LaVitaInDiretta vola al 20,2%. Ogni giorno leader del pomeriggio con ascolti così alti che non… - novasocialnews : Serena Bortone e Alberto Matano in lacrime su Rai1 per il finale di stagione - VELOSPORT1960 : (Adnkronos) - Lei: 'Due anni fa in pochi credevano in questo programma'. Lui ringrazia il pubblico per il sostegno… -