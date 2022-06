Ucraina-Russia, von der Leyen: “100 giorni di guerra ingiustificata, Ue è con Kiev” (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Cento giorni fa la Russia ha scatenato la sua guerra ingiustificata contro l’Ucraina. Il coraggio degli ucraini richiede il nostro rispetto e la nostra ammirazione. L’Ue è con l’Ucraina”. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che oggi a Parigi parlerà con il presidente francese Emmanuel Macron. Ieri, al Forum sulla sicurezza globale di Bratislava, von der Leyen ha detto che l’Unione europea deve sostenere l’adesione dell’Ucraina, ”è una responsabilità storica”, aggiungendo che il sostegno all’Ucraina deve comunque mantenere il rispetto di tutti gli standard e requisiti. “Gli ucraini stanno combattendo così coraggiosamente perché sanno esattamente ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 giugno 2022) (Adnkronos) – ”Centofa laha scatenato la suacontro l’. Il coraggio degli ucraini richiede il nostro rispetto e la nostra ammirazione. L’Ue è con l’”. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der, che oggi a Parigi parlerà con il presidente francese Emmanuel Macron. Ieri, al Forum sulla sicurezza globale di Bratislava, von derha detto che l’Unione europea deve sostenere l’adesione dell’, ”è una responsabilità storica”, aggiungendo che il sostegno all’deve comunque mantenere il rispetto di tutti gli standard e requisiti. “Gli ucraini stanno combattendo così coraggiosamente perché sanno esattamente ...

Advertising

GiovaQuez : Rampini: “Durante la guerra del Vietnam ti saresti mai sognato di dire a Cina e Russia di non armare i vietnamiti?… - martaottaviani : Oggi su @Avvenire_Nei il dramma dei bambini ucraini portati in #Russia e le leggi volute da #Putin per dare loro ci… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vladimir Putin è malato di cancro e si è sottoposto ad alcune cure in aprile. Lo riporta Newsweek, citand… - MartaLio71 : RT @andreacantelmo8: #Parsi: 'Se si ascoltasse #Suslov da Marte si penserebbe che l'#Ucraina abbia attaccato la #Russia, invece è esattamen… - ManginiE : RT @jacopo_iacoboni: Missili sui civili Città rase al suolo Esecuzioni stupri deportazioni separazione di bimbi dai genitori torture sacche… -