(Di venerdì 3 giugno 2022) commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandiscicon l'due- - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow si indaga per omicidio Donna trovata morta ad Aosta, ...

Advertising

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Sorelle sfregiate a Napoli, la zia: 'Volevo picchiarle col casco, l'acido lo avevano loro' #Napoli - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Sorelle sfregiate a Napoli, la zia: 'Volevo picchiarle col casco, l'acido lo avevano loro' #Napoli - cronachecampane : Napoli, sorelle sfregiate con l'acido, la zia: 'Non l'ho lanciato io' volevo picchiarle col casco #acido #Napoli - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Sorelle sfregiate a Napoli, la zia: 'Volevo picchiarle col casco, l'acido lo avevano loro' #Napoli - PupiaTv : Napoli, la zia delle sorelle sfregiate: “Volevo picchiarle col casco. Erano loro ad avere l’acido”… -

... invece, ha sostenuto, era in possesso delle due nipoti rimaste. Rispondendo alle domande che le venivano poste, la 19enne ha detto che era sua intenzione picchiare le duecon il ...Leggi Anche Napoli,con l'acido: si è costituita la zia TI POTREBBE INTERESSARENapoli. "Ero presente ma non ho lanciato io l'acido, volevo picchiarle col casco". Ha risposto alle domande del gip di Napoli Saverio Vertuccio la giovane di ..."Ero presente ma non ho lanciato io l'acido, volevo picchiarle col casco". Ha risposto alle domande del gip di Napoli Saverio Vertuccio la giovane di 19 anni sottoposta a fermo dalla Procura di Napoli ...