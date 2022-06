Peschiera del Garda | in migliaia si danno appuntamento su TikTok | poi scatta la maxi rissa | due feriti

Advertising

ilariofanto0 : La #polizia fa il suo dovere e non manganella senza motivo. - rana_bollita : In nessun articolo su ciò che è successo a #peschiera viene menzionata la provenienza dei 'ragazzi', che erano quas… - BezziPaolo : @lapupetta11 Vieni a peschiera del Garda Verona offro io - safetynetszn : RT @findyourwings_: Sapete perche vi hanno manganellato? Perche rubavate ai turisti, buttando cose nel lago? Perche avete quasi rovesciato… - babyaalyy : peschiera del garda ieri peggio di zona 7 -

Garda, un maxi raduno di ragazzi e ragazze, partito da TikTok in occasione delle celebrazioni2 giugno, si è trasformato in una rissa di proporzioni enormi. Sul lido di Campanello e ...Un raduno convocato via social finito con risse, denunce di furti e l'intervento della polizia in assetto anti sommossa. È accaduto ieri, domenica 2 giugno, aGarda, in provincia di Verona , dove nel pomeriggio sono arrivati soprattutto in treno centinaia di ragazzi (in gran parte giovanissimi) dal Milanese per partecipare a un evento ...PESCHIERA DEL GARDA. Non è la prima volta che nella zona del Basso lago di Garda si verificano episodi che vedono protagonisti in negativo alcuni giovani, ma quanto avvenuto a Peschiera del Garda non ...Protagonisti dell'accaduto, in provincia di Verona, migliaia di giovani che si erano dati appuntamento sul social network per un evento da festeggiare il 2 giugno.