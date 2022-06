Pensioni: Conte, agire su ampliamento lavori usuranti (Di venerdì 3 giugno 2022) "Lavoreremo e proporremo alle altre forze politiche una nostra soluzione sulle Pensioni, è una questione che va risolta. La via primaria è agire sull'ampliamento della platea dei lavori usuranti. E su ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 giugno 2022) "Lavoreremo e proporremo alle altre forze politiche una nostra soluzione sulle, è una questione che va risolta. La via primaria èsull'della platea dei. E su ...

Advertising

sissiisissi2 : RT @Agenzia_Ansa: FORUM ANSA |'Proporremo alle forze politiche una soluzione sulle pensioni. La via primaria è agire sull'ampliamento della… - ItalianPolitics : RT @Agenzia_Ansa: FORUM ANSA |'Proporremo alle forze politiche una soluzione sulle pensioni. La via primaria è agire sull'ampliamento della… - Agenzia_Ansa : FORUM ANSA |'Proporremo alle forze politiche una soluzione sulle pensioni. La via primaria è agire sull'ampliamento… - iconanews : Pensioni: Conte, agire su ampliamento lavori usuranti - nicolatonio : @borghi_claudio @matteosalvinimi @AlbertoBagnai ...strano perchè dopo Monti, Renzi e soci anche Salvini aveva blocc… -