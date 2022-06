Paura per una 25enne: derubata in strada e aggredita con spray urticante (Di venerdì 3 giugno 2022) Momenti di Paura per una giovane donna romena di 25 anni, aggredita e derubata lo scorso 1 giugno in via Palmiro Togliatti. L’aggressione e la rapina si sono consumate in strada e la donna è stata poi soccorsa dal personale del 118 e portata al pronto soccorso dell’ospedale Casilino per tutte le cure del caso. Leggi anche: Roma, rapina choc nel B&B: botte e spray urticante sul titolare, bottino da 7.000 euro 25enne aggredita e derubata sulla Togliatti: cosa è successo Come anticipato, l’aggressione è avvenuta intorno alle 22.20 del 1 giugno al civico 581 di via Palmiro Togliatti. Qui la 25enne è stata avvicinata da una macchina di colore scuro, al cui interno c’erano due persone che dopo averla picchiata e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) Momenti diper una giovane donna romena di 25 anni,lo scorso 1 giugno in via Palmiro Togliatti. L’aggressione e la rapina si sono consumate ine la donna è stata poi soccorsa dal personale del 118 e portata al pronto soccorso dell’ospedale Casilino per tutte le cure del caso. Leggi anche: Roma, rapina choc nel B&B: botte esul titolare, bottino da 7.000 eurosulla Togliatti: cosa è successo Come anticipato, l’aggressione è avvenuta intorno alle 22.20 del 1 giugno al civico 581 di via Palmiro Togliatti. Qui laè stata avvicinata da una macchina di colore scuro, al cui interno c’erano due persone che dopo averla picchiata e ...

