Parte l’instore tour di Luigi Strangis con un bagno di folla a Marcianise | le prossime tappe

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 3 giugno 2022)oggidicon un evento al Centro Commerciale Campania di(Caserta). Sono ovunque in fila per lui, in coda già dalle prime ore della mattina. Riempiono lo spazio antistante l’area predisposta per la firma degli autografi ma anche scale mobili e corridoi. L’affetto dei fan campani diinvade ogni spazio del centro commerciale che accoglie per primo il suopromozionale. Presenta l’EP, disponibile proprio da oggi nei negozi e negli store digitali. Per accedere all’evento firmacopie l’obbligo di averlo affinché il vincitore di Amici apponga il suo autografo sulla copertina del disco. Appuntamento alle ore 17.00, quando...