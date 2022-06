Morte di Niccolò Ciatti: il ceceno Bissoultanov colpevole di omicidio volontario. Rischia da 15 a 25 anni. Processo anche a Roma (Di venerdì 3 giugno 2022) - Fu omicidio volontario. Rassoul Bissoultanov è stato condannato dal tribunale provinciale di Girona per aver ucciso con un calcio sferrato volontariamente Niccolò Ciatti. Nei prossimi giorni i giudici decideranno l'entità della pena, compresa tra i 15 e i 25. Assolto, invece, l'altro ragazzo ceceno, Movsar Magomadov, che era con Bissultanov la notte fra l'11 e il 12 agosto 2017 nella discoteca di Lloret de Mar, in Costa Brava. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 3 giugno 2022) - Fu. Rassoulè stato condannato dal tribunale provinciale di Girona per aver ucciso con un calcio sferrato volontariamente. Nei prossimi giorni i giudici decideranno l'entità della pena, compresa tra i 15 e i 25. Assolto, invece, l'altro ragazzo, Movsar Magomadov, che era con Bissultanov la notte fra l'11 e il 12 agosto 2017 nella discoteca di Lloret de Mar, in Costa Brava. L'articolo proviene da Firenze Post.

