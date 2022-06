Mercato Napoli: torna di moda il centrocampista, per 15 milioni! (Di venerdì 3 giugno 2022) Gli ultimi mesi di Jordan Veretout alla Roma sono stati veramente complicati per il centrocampista ex Fiorentina, motivo per cui molto probabilmente è finito sul Mercato. Il francese, fino al 16 gennaio è sempre stato titolare, poi da allora ha visto il campo dal primo minuto solo cinque volte. Mercato Napoli Veretout (Getty Images) I motivi del suo allontanamento non sono mai stati ufficialmente comunicati, ma alla base potrebbero esserci degli screzi con la società a causa della questione relativa al contratto. Ad inizio stagione, il centrocampista classe ’93 aveva chiesto – stando alla ricostruzione de Il Mattino – un adeguamento di contratto che comporterebbe un aumento dello stipendio a 6 milioni di euro, ovvero il doppio di quanto ne percepisce attualmente. La Roma avanzò a suo tempo ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 3 giugno 2022) Gli ultimi mesi di Jordan Veretout alla Roma sono stati veramente complicati per ilex Fiorentina, motivo per cui molto probabilmente è finito sul. Il francese, fino al 16 gennaio è sempre stato titolare, poi da allora ha visto il campo dal primo minuto solo cinque volte.Veretout (Getty Images) I motivi del suo allontanamento non sono mai stati ufficialmente comunicati, ma alla base potrebbero esserci degli screzi con la società a causa della questione relativa al contratto. Ad inizio stagione, ilclasse ’93 aveva chiesto – stando alla ricostruzione de Il Mattino – un adeguamento di contratto che comporterebbe un aumento dello stipendio a 6 milioni di euro, ovvero il doppio di quanto ne percepisce attualmente. La Roma avanzò a suo tempo ...

Advertising

FBiasin : #Skriniar: “Il mio futuro è all'#Inter, ho un contratto e il mercato non mi interessa. Voglio diventare una leggend… - MarcelloChirico : #Demiral ???? A questo punto la #Juventus spera in un non riscatto dell'@Atalanta_BC in modo da poter rimettere il gi… - AngeloSentenza : @gaetanostaglian Tutte le squadre perdono e perderanno giocatori a 0. Lo farà pure il tuo Napoli. E' l'evoluzione n… - _SiGonfiaLaRete : #HellasVerona, la bottega scaligera affascina la Serie A: il #Napoli osserva due gialloblu - vivperelmilan : RT @MarcelloChirico: #Demiral ???? A questo punto la #Juventus spera in un non riscatto dell'@Atalanta_BC in modo da poter rimettere il gioca… -