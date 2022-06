Liv Morgan reciterà nel film “The Kill Room” con Uma Thurman e Samuel L. Jackson

(Di venerdì 3 giugno 2022) Livpoco alla volta è riuscita a ritagliarsi il proprio spazio all’interno dei tv show WWE. È riuscita ad entrare nel giro titolato arrivando a sfidare Becky Lynch e oggi è una delle presenze fisse di Raw. Attualmente si è unita a AJ Styles e Finn Balor nella faida contro il Judgment Day di Edge. Per Liv, però, si sono aperte anche le porte del cinema ottenendo un posto nel“The” con un cast di primo livello. Commedia a tinte dark Liv, come riportato da “Deadline”,nel“The”, commedia a tinte dark in uscita nel 2023. La Superstar WWE ha ottenuto un posto in un cast di primo livello che vede la presenza di UmaL. ...

