L' Aquila | raid di giovani in monastero | coppia fa sesso nel confessionale - Le suore | Una notte da incubo

Gemiti provenire dal confessionale in piena notte. E' quanto hanno sentito le otto suore di clausura che vivono nel convento di San Basilio, nel pieno centro storico de L'Aquila.

