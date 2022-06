La Lazio pensa a rinforzare i pali: le ultime (Di venerdì 3 giugno 2022) Lazio – Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, facendo riferimento alla questione portieri in casa Lazio. Ecco quanto affermato. “La Lazio ha sempre Marco Carnesecchi, come già anticipato, in cima alla lista per il ruolo di portiere. Anche nelle ultime ore ci sono stati contatti no stop con l’Atalanta, la valutazione è tra i 12 e 15 milioni e si cerca un accordo che preveda magari un prestito biennale con obbligo di riscatto. Carnesecchi è la prima scelta, tutte le eventuali altre soluzioni (Vicario in testa) sono alternative. Il vice sarà Reina che ha rinnovato per un’altra stagione”. Dopo il mancato rinnovo di Strakosha, con il conseguente addio a parametro a zero, la Lazio è in cerca di un portiere ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 3 giugno 2022)– Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, facendo riferimento alla questione portieri in casa. Ecco quanto affermato. “Laha sempre Marco Carnesecchi, come già anticipato, in cima alla lista per il ruolo di portiere. Anche nelleore ci sono stati contatti no stop con l’Atalanta, la valutazione è tra i 12 e 15 milioni e si cerca un accordo che preveda magari un prestito biennale con obbligo di riscatto. Carnesecchi è la prima scelta, tutte le eventuali altre soluzioni (Vicario in testa) sono alternative. Il vice sarà Reina che ha rinnovato per un’altra stagione”. Dopo il mancato rinnovo di Strakosha, con il conseguente addio a parametro a zero, laè in cerca di un portiere ...

