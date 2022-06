La doppia tragedia dei base jumper. Uno muore sul Monte Brento, l'altro in Friuli (Di venerdì 3 giugno 2022) La tragedia sul Monte Brento Trento, 3 giugno 2022 - Una doppia tragedia nel mondo dei base jumper. Un britannico di 33 anni si è schiantato stamani sulle rocce del Monte Brento, in Trentino . Poche ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 giugno 2022) LasulTrento, 3 giugno 2022 - Unanel mondo dei. Un britannico di 33 anni si è schiantato stamani sulle rocce del, in Trentino . Poche ...

