Giubileo di Platino | Messa a St Paul ma senza la regina Elisabetta

(Adnkronos) – Secondo giorno di celebrazioni per il Giubileo di Platino della regina Elisabetta, che segna il traguardo dei 70 anni di regno. Evento clou della giornata è la Messa che si terrà alla cattedrale di St Paul a Londra, ma che non vedrà la partecipazione della sovrana. L'assenza della regina motivata da "un malessere" manifestato nella serata di ieri dopo il bagno di folla che l'ha salutata nel primo giorno delle celebrazioni per il Giubileo di Platino, come fa sapere Buckingham Palace. "La regina ha apprezzato molto la Birthday Parade e il Flypast di oggi, ma ha provato un certo malessere", si legge in una nota di Buckingham Palace. "Tenendo conto del viaggio e dell'attività richiesta ...

