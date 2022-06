Giovinazzi | a luglio idee più chiare sui piani 2023

(Di venerdì 3 giugno 2022) Stagione difficile, come prevedibile, quella d' esordio in Formula E per Antonio. La serie elettrica per respirare l'aria dell'azione, impegno sportivo in attesa che nelsi ...

Advertising

Il Messaggero - Motori

per avere una prospettiva chiara sul percorso da seguire, se sarà nell'Endurance o una ... chiosaDomenica frustrante anche per, ultimo al traguardo e visibilmente deluso. Ma non è un ... A Berlino è stato anche ufficializzato che la tappa del 2, decima del campionato, si ... Terremoto in F1: la Sauber vuole i motori Mercedes, Alfa Romeo rischia di uscire di scena. E Bottas sfilerebbe La Formula E finora non ha riservato soddisfazioni ad Antonio, in un difficile percorso di adattamento. Le opzioni sul 2023 non mancano, assicura ...C'era una volta la Sauber-Mercedes e... potrebbe tornare a essere protagonista del Mondiale F1. L'indiscrezione arriva dalla Germania: il patron della squadra con sede in Svizzera che ...