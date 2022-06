Gf Vip 6 | ex vippone pronto a salire sul trono di Uomini e Donne? L’indiscrezione

(Di venerdì 3 giugno 2022) Antonio Medugno, noto TikToker italiano, è stato uno degli ultimi Vipponi del Grande Fratello Vip 6 a varcare la porta rossa più famosa del piccolo schermo. Nonostante ciò, il giovane partenopeo, classe 1998, si è fatto voler bene sin da subito. Non solo dai suoi compagni di avventura, ma anche dal pubblico a casa. Antonio infatti ha toccato al game-show temi caldi al giorno d’oggi, riportando la sua esperienza pregressa con i disturbi alimentari. Medugno è entrato al reality mettendo già in discussione la sua situazione sentimentale. Il padrone di Casa infatti, Alfonso Signorini, aveva cercato più volte di fare chiarezza circa i rumor che lo riguardavano. Prima, il gieffino era stato associato all’ex volto diGiulia D’Urso. Poi, all’ex gieffina, eliminata prima del suo arrivo, Clarissa Selassié. Nessuno di questi flirt però, ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, ex vippone pronto a salire sul trono di #UominieDonne? L’indiscrezione - Novella_2000 : “Un naufrago ha avuto rapporti sessuali con uno del GF Vip”, ex vippone lancia lo scoop - IsaeChia : #GfVip 6, arriva la durissima reazione di Manuel Bortuzzo che smonta l’indiscrezione sul presunto motivo della rott… -

Ex concorrente del GFsogna Amici: chi è ilche ha inviato un'autocandidatura a Maria De Filippi Argomenti trattati Ex concorrente del GFsogna Amici Matilde Brandi ad Amici 2022/2023 Il futuro ...Questo noto exdel GFsi sposa a luglio! Ecco l'invitata a sorpresa che nessuno si sarebbe mai ...le due vippone sono di una bellezza mozzafiato. Federica Calemme e Lulù Selassiè si sono finalmente riviste. Le due ragazze che si sono conosciute nella casa del Grande Fratello Vip sono rimaste ...Nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, in Honduras sono arrivate due nuove naufraghe: stiamo parlando di Soleil Sorge e Vera Gemma. In merito ...