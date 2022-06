Davide Ancelotti: «Patite voci su nepotismo, poi ho vinto io. Al Bayern la svolta» (Di venerdì 3 giugno 2022) Il vice-allenatore del Real Madrid Davide Ancelotti ha raccontato la sua esperienza sul campo insieme al padre Carlo Davide Ancelotti, vice-allenatore del Real Madrid, si è raccontato in una intervista a Il Giornale. ALLENATORE E NON CALCIATORE – ««ono andato a Borgomanero, volevo misurarmi con un club semiprofessionistico e mi sono reso conto che non avrei potuto fare molto di più. Allora ho scelto di restare nel calcio e di cambiare strada, di studiare». PSG – «Ho cominciato proprio a Parigi come uno dei preparatori del settore giovanile e anche in quella occasione ho sempre mostrato una certa curiosità: per convincermi ad adottare certi criteri di allenamento, dovevano spiegarmene la ragione. Sono sempre stato molto curioso di capire, di controllare perché il mio settore specifico è la preparazione fisica. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 giugno 2022) Il vice-allenatore del Real Madridha raccontato la sua esperienza sul campo insieme al padre Carlo, vice-allenatore del Real Madrid, si è raccontato in una intervista a Il Giornale. ALLENATORE E NON CALCIATORE – ««ono andato a Borgomanero, volevo misurarmi con un club semiprofessionistico e mi sono reso conto che non avrei potuto fare molto di più. Allora ho scelto di restare nel calcio e di cambiare strada, di studiare». PSG – «Ho cominciato proprio a Parigi come uno dei preparatori del settore giovanile e anche in quella occasione ho sempre mostrato una certa curiosità: per convincermi ad adottare certi criteri di allenamento, dovevano spiegarmene la ragione. Sono sempre stato molto curioso di capire, di controllare perché il mio settore specifico è la preparazione fisica. ...

