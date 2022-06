Dagli scarti di cucina | il concime per l’azienda Improsta di Eboli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDalle tavole delle famiglietane e battipagliesi ai campi dell’. Glidi, conferiti con la raccolta differenziata dell’organico e poi trasformati in ammendante nell’impianto di compostaggio di, verranno utilizzati per nutrire i circa cento ettari delagricola sperimentale regionale. Questa mattina è stato sottoscritto l’accordo da Giovanni Coscia, presidente dell’Eda Salerno, Vincenzo Petrosino, presidente di EcoAmbiente Salerno Spa, Luca Sgroia, presidente del Centro per la ricerca applicata in Agricoltura che ha in gestioneagricola, alla presenza del Vicepresidente della Regione Campania ed Assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola. L’accordo prevede la fornitura gratuita ...