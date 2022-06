Consiglio di sicurezza ONU conferma rinascita di al-Qaeda (Di venerdì 3 giugno 2022) Il Consiglio di sicurezza ONU ha confermato la rinascita di al-Qaeda. Il gruppo terroristico dietro gli attacchi dell’11 settembre 2001. Strettamente legato ai talebani. E che sta usando il loro ritorno al potere in Afghanistan per trovare un rifugio sicuro. Nonchè attirare reclute e aumentare la raccolta fondi per la loro jihad senza fine. Consiglio Leggi su periodicodaily (Di venerdì 3 giugno 2022) IldiONU hato ladi al-. Il gruppo terroristico dietro gli attacchi dell’11 settembre 2001. Strettamente legato ai talebani. E che sta usando il loro ritorno al potere in Afghanistan per trovare un rifugio sicuro. Nonchè attirare reclute e aumentare la raccolta fondi per la loro jihad senza fine.

