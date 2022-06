Calciomercato Lazio | per il centrocampo si pesca in Serie A!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 3 giugno 2022) Lasta lavorando al mercato in entrata e l’ultimo nome uscito per rafforzare ilè quello di Lucas Torreira. I Biancocelesti sono molto attivi sia sul fronte d’uscita, ma soprattutto su quello d’entrata: l’addio di Lucas Leiva, che tornerà a giocare in Brasile, ha lasciato un vuoto nella regia e per questo Tare starebbe pensando a Lucas Torreira come sostituto, viste le difficoltà che la Fiorentina sta riscontrando con l’Arsenal nel trovare un accordo per il prezzo del riscatto.TorreiraLasi starebbe inserendo nella trattativa, provando a capire quale sia la volontà da parte dei Gunners. Il centrocampista uruguaiano era stato vicino allagià la scorsa estate e questa ...