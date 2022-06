Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Morata 'Futuro non dipende da me, andrò dove mi vogliono' - sportli26181512 : Spagna, la classifica marcatori all-time: Morata supera Butragueño: A segno contro il Portogallo, l'attaccante dell… - ZonaBianconeri : RT @tuttosport: #Juve, senti #Morata: 'Futuro? Ci sono diverse squadre interessate' ??? - tuttosport : #Juve, senti #Morata: 'Futuro? Ci sono diverse squadre interessate' ??? - CalcioOggi : Juve, senti Morata: 'Futuro? Ci sono diverse squadre interessate' - Tuttosport -

"Mi piacerebbe giocare dove mi vogliono e mi apprezzano - ha aggiunto- In questi ultimi anni ho giocato in due club meravigliosi - il riferimento ad Atletico e Juve - dove sono stato molto ...Sono le parole di Alvaroin conferenza stampa dopo la in Nations League .La Nazionale può essere il biglietto da visita per il futuro per Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è andato nel pareggio per 1-1 a Siviglia contro il Portogallo, valido per la prima giornata della ...Il numero 9 della Juve ieri sera ha messo a segno il gol del momentaneo vantaggio della Spagna su Portogallo. La gara è terminata poi 1-1.