Bonus Pos 2022: come funziona, a chi spetta e come richiederlo (Di venerdì 3 giugno 2022) Scatterà il prossimo mese l’obbligo per tutti gli esercenti di accettare pagamenti con valuta virtuale o elettronica. Niente di nuovo si dirà, dato che oggi praticamente tutti accattano le carte, ciò nonostante può capitare ancora oggi di sentirsi negare la richiesta di pagamento con POS magari al di sotto di una certa soglia. Obbligo accettazione pagamenti POS dal 1 luglio 2022 Dal 1 luglio tuttavia i commercianti non potranno più rifiutarsi di accettare quale forma di pagamento quella mediante POS. Il problema, come è noto, riguarda principalmente le piccole realtà le quali, a causa delle commissioni da versare, trovavano non conveniente incassare col POS anziché con i contanti. Dall’altro lato le politiche per scoraggiare l’uso del contante in ottica di contrasto all’evasione, come per esempio il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 giugno 2022) Scatterà il prossimo mese l’obbligo per tutti gli esercenti di accettare pagamenti con valuta virtuale o elettronica. Niente di nuovo si dirà, dato che oggi praticamente tutti accattano le carte, ciò nonostante può capitare ancora oggi di sentirsi negare la richiesta di pagamento con POS magari al di sotto di una certa soglia. Obbligo accettazione pagamenti POS dal 1 luglioDal 1 luglio tuttavia i commercianti non potranno più rifiutarsi di accettare quale forma di pagamento quella mediante POS. Il problema,è noto, riguarda principalmente le piccole realtà le quali, a causa delle commissioni da versare, trovavano non conveniente incassare col POS anziché con i contanti. Dall’altro lato le politiche per scoraggiare l’uso del contante in ottica di contrasto all’evasione,per esempio il ...

Advertising

CorriereCitta : Bonus Pos 2022: come funziona, a chi spetta e come richiederlo - infoiteconomia : Arriva il Bonus Pos: ecco cosa ottiene chi lo utilizza - infoiteconomia : Bonus POS e pagamenti digitali: ecco come funziona e cosa fare ottenerlo - David_c05 : Bonus POS: le agevolazioni su commissioni e acquisto dispositivi - infoiteconomia : Bonus POS: le agevolazioni su commissioni e acquisto dispositivi -