Atletica | Diamond League | 3 italiani a Rabat Desalu debutta sui 200 | attese Vallortigara e Bellò

La Diamond League è pronta a sbarcare a Rabat (Marocco). La quarta tappa del massimo circuito internazionale itinerante di Atletica leggera andrà in scena domenica 5 giugno, con tre italiani pronti a essere protagonisti in terra nordafricana. L'uomo più atteso è Fausto Desalu. Il Campione Olimpico della 4×100 farà il suo esordio stagionale sui 200 metri. Il velocista lombardo è infatti reduce da due uscite sui 100 metri (10.21 di personale a Savona, 10.33 a Grosseto) ed è particolarmente atteso sul mezzo giro di pista, distanza su cui cercherà di dare il meglio in questa stagione. L'azzurro incrocerà lo statunitense Kenny Bednarek (argento olimpico con 19.68) e il botswano Isaac Makwala (capace di 19.77 nel 2021), senza dimenticarsi del canadese Jerome Blake, il dominicano Yancarlos ...

