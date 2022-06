Anticipazioni Brave and Beautiful, la puntata di oggi 3 Giugno (Di venerdì 3 giugno 2022) Serie turca di grande successo di genere romance drama thriller. Dopo una lunga assenza, Cesur Alemdaroglu, Kivanç Tatlitug, ritorna al suo piccolo paese d’origine non lontano da Istambul per vendicarsi di Tahsin Korludag, Tamer Levent, nemico giurato della sua famiglia. Ma il piano di vendetta di Cesur, benché congegnato nei minimi dettagli, ha tralasciato una variabile tanto pericolosa quanto imprevedibile: l’amore. Cesur infatti si innamorerà della bella Sühan, ma il loro legame sarà tanto forte quanto contrastato. Anticipazioni Brave and Beautiful: la puntata di oggi 3 Giugno Tahsin continua a telefonare ad Adalet e a logorarsi perché la sua famiglia lo ha abbandonato e riceve la visita del procuratore Serhat, che gli comunica di voler chiarire alcuni aspetti della morte di ... Leggi su zon (Di venerdì 3 giugno 2022) Serie turca di grande successo di genere romance drama thriller. Dopo una lunga assenza, Cesur Alemdaroglu, Kivanç Tatlitug, ritorna al suo piccolo paese d’origine non lontano da Istambul per vendicarsi di Tahsin Korludag, Tamer Levent, nemico giurato della sua famiglia. Ma il piano di vendetta di Cesur, benché congegnato nei minimi dettagli, ha tralasciato una variabile tanto pericolosa quanto imprevedibile: l’amore. Cesur infatti si innamorerà della bella Sühan, ma il loro legame sarà tanto forte quanto contrastato.and: ladiTahsin continua a telefonare ad Adalet e a logorarsi perché la sua famiglia lo ha abbandonato e riceve la visita del procuratore Serhat, che gli comunica di voler chiarire alcuni aspetti della morte di ...

